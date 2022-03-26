أحدهم توفى على المسرح وآخرهم أحمد حلاوة..نجوم رحلوا قبل استكمال أعمالهم الفنية

/688207/أحدهم-توفى-على-المسرح-وآخرهم-أحمد-حلاوةنجوم-رحلوا-قبل-استكمال-أعمالهم-الفنية

رحل عن عالمنا الفنان الكبير أحمد حلاوة أمس الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، وتوفى قبل أن يستكمل آخر أعماله فلم يكن الفنان الوحيد الذي يرحل قبل استكمال أعماله الفنية.

دوت الخليج يرصد نجوم رحلوا قبل استكمال أعمالهم الفنية

نجوم رحلوا قبل استكمال أعمالهم

كشف الفنان أحمد أمين عن العديد من الأعمال التي كان يستعد لها الفنان الراحل أحمد حلاوة قبل وفاته وكان من المقرر أن يتعاون فيها معه خلال الفترة المقبلة، وشارك أمين متابعيه وجمهوره بنشره صورة للفنان الراحل أحمد حلاوة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة قائلًا: إنا لله وانا إليه راجعون.. كنا بنستعد لمسرحية جديدة على القومي.. وكان ما بينا أحلام و مشاريع.. وكان بيكلمني عن شغلي مشهد مشهد.. وبتعلم منه في كل مقابلة.. مع السلامة يا حبيبي.. ربنا يصبرني أنا واسرته وكل تلاميذه.. الفنان أحمد حلاوة في رحمة الله.. نسألكم الدعاء”.

وفاة أحمد حلاوة

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين رحلوا عن عالمنا أثناء تصوير أعمالهم أو أثناء عروض مسرحية يقدمونها مثل الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا العام الماضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا أيضًا وذلك قبل أن يستكمل مشاهده في مسلسل الاختيار 2.

وأيضًا الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستكمل مشاهدها في مسلسل عالم موازي مع ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، بجانب أيضًا يوسف شعبان الذي توفى قبل استكمال مشاهده في مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2021.

وفاة أحلام الجريتلي

وكانت الفنانة أحلام الجريتلي رحلت عن عالمنا قبل استكمال دورها أيضًا في مسلسل نسل الأغراب العام الماضي، بشكل مفاجيء، وكانت وفاة صدمة للكثيرين داخل وخارج الوسط الفني، ومن نجوم الزمن الجميل كان محمود المليجي توفى أثناء تصويره أحد المشاهد حيث جسد مشهد الموت للشخصية التي يؤديها.

اما الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق فرحل عن عالمنا يوم 29 يناير1987 على خشبة المسرح حيث كان يؤدي دوره الأخير في مسرحية "كعبلون" أمام الفنان سعيد صالح، بينما توفى الفنان صلاح ذو الفقار وافته المنية، أثناء تصوير مشهده قبل الأخير في فيلم "الإرهابي" بسبب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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ومن ضمن النجوم الذين رحلوا قبل استكمال أعمالهم كان الفنان الكبير مصطفى متولي، وذلك أثناء مشاركته في مسرحية "بودي جارد"، التي تعد آخر أعمال الزعيم عادل إمام المسرحية، ووقع متولى على خشبة المسرح تأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.