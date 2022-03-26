/688200/الليلة-إعلان-الفائزين-بالحلقة-النهائية-في-برنامج-الدوم

ينطلق اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس الجاري، عرض الحلقة النهائية والأخيرة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب بفئاته الثلاثة الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

دوت الخليج يرصد موعد الحلقة النهائية من برنامج الدوم وتفاصيلها.

برنامج الدوم الحلقة النهائية

ومن المقرر أن تعرض الحلقة النهائية والأخيرة من برنامج الدوم للإعلان أسماء الفائزين في 3 فئات هي التمثيل والغناء وتقديم البرامج اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

لجنة تحكيم برنامج الدوم الحلقة النهائية

وتضم لجنة تحكيم الحلقة النهائية من برنامج اكتشاف المواهب كل من النجم حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز والمطربة السورية أصالة.

وفي حلقة يومى الخميس والجمعة من الدوم عُرضت مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج، وما قدمه المتسابقون من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم البرامج.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، وضمت لجنة التحكيم في فئة البرامج الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه.

المشتركين ببرنامج الدوم

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، و21 لـ28 عاماً في فئة تقديم البرامج، واُتيح التقديم للمشتركين من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة

جدير بالذكر أن بناء الدوم استغرق 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا.

ويشار إلى أن تردد القناة الناقلة لبرنامج الدوم «NO وترددها هو: 11861

الاستقطاب: رأسي معدل

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

برنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.