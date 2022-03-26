/688197/أرقام-وإحصائيات-حمدي-فتحي-مع-منتخب-مصر-أمام-السنغال

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة ضد نظيره السنغال إيابا في السنغال يوم الثلاثاء المقبل ويكفيه التعادل السلبي فقط من أجل الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فما يعتبر أكثر اللاعبين تمريرا للكرة في منتخب مصر ضد السنغال كان حمدي فتحي حيث مرر الكرة 40 مرة وفي المنتخب السنغالي كان كاليدو كوليبالي مدافع السنغال الذي مرر 70 تمريرة.

أرقام حمدي فتحي امام السنغال

التمريرات القصيرة 26/29 بنسبة 90%

التمريرات الطولية 3/4 بنسبة 75%

استخلاص الكرة 17 مرة

منها استعادة الكرة الثانية 9 مرات

التدخلات الناجحة على الخصم 3 مرات

قطع التمريرات والاستحواذ على الكرة 4 مرات

فقد الكرة مرتين فقط.

وفي الدقيقة 34 هدد السغال مرمى منتخب مصر عن طريق عدة كرات عرضية متتاليةـ شكلت خطورة على مرمى الشناوي ولكن نجح مدافعين الفراعنى في إخراج تلك الكرات.

وخرج محمد عبد المنعم متأثراً بإصابة في أحد الكرات، ودخل يارس إبراهيم بدلاً منه، بعد سقوط الأول عدة مرات.

لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، بعدما قدموا أداء أفضل من السنغال جلال مجريات.

مصر ضد السنغال

وفي بداية الشوط الثاني هاجم منتخب السنغال وشكل خطورة على مرمى مصر بعدة عرضيات، ولكن في الأخير لم تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 53 في هجمة فردية عن طريق ساديو ماني راوغ خلالها مدافعي منتخب مصر، ولكن في الأخير نجح عمر جابر في إخراج الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وبعدها هدد منتخب مصر ببعض الكرات على مرمى ميندي، وكان مصطفى محمد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد ركلة مزدوجه لعبها بشكل جيد، ولكن أصطدمت الكرة بتريزيجية.

منتخب مصر يهدد السنغال

وفي أخر 10 دقائق أحتفظ منتخب مصر بالكرة وحسن الأداء نوعاً ما، وهدد مرمى ميندي بكرة خطيرة في الدقيقة 87، عن طريق عمر المرموش بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز مصر بهدف على السنغال، بمباراة الذهاب، على أن تقام مواجهة العودة يوم 29 من الشهر الحالي أي بعد 4 أيام في داكار العاصمة السنغالية.