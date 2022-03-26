القومي للمرأة يكرم الفائزين المشاركين فى مبادرة شباب يغير صورة

أشارت القليني رئيسة اللجنة أن مبادرة " شباب مصر بيغير الصورة " هي مبادرة سنوية تطلقها اللجنة لتشجيع الشباب من باحثين وطلاب الاعلام في الجامعات المصرية للمشاركة المجتمعية في ا في كل ما يتعلق بالمرأة من بحوث ودراسات علمية او انتاج إعلامي لمشروعات التخرج.

وفازت بجوائز البحوث العلمية كل من ريهان جمال سليمان شعلان عن بحثها حول أدوار المرأة في إعلانات التليفزيون وانعكاسها على صورة الذات لديها، ونهى رضا عن بحثها حول المواقع الإلكترونية وقضايا المرأة المهمشة .

كما فازت كل من جامعة القاهرة والجامعة الامريكية والاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام في المسابقة الخاصة بالإنتاج الاعلامي .وذلك عن فيلم "سوار" لمجموعة من الطلاب من شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام وهم أحمد حسن، آية محمود، ندى جمال، سارة حمدي، مي هلال وهو فيلم وثائقي يقدم ملامح وتفاصيل سيدات القصر فى العصر الملكى، مسلطا الضوء على الدور الرائد للمرأة في مصر من خلال سرد تاريخي رائع، فيلم "درع حواء" للطالبة تقى محمد نبيل من جامعة القاهرة والذي يدور حول لاعبة تايكوندو من محافظة الفيوم ويؤكد على أهمية الإصرار على النجاح إلى جانب فكرة تشجيع الأسرة للفتيات، وفيلم "انعكاسك" للطالبة أمينة شوقي من شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وهو فيلم حول أهمية السلوك الأسري ويوضح أن الطفل هو انعكاس لوالديه، مؤكدا على فكرة نبذ العنف داخل الأسرة.

وأشادت ـ.د. سوزان القليني بفيلم "الخبازة" للطالبة منة فاروق من الجامعة الأمريكية، والذي يقدم حكاية إمرأة أدارت مخبز الزوج بعد مرضه، حيث يصور نموذج إيجابي قادر على تحريك أي عنصر متكاسل، كما أشادت بفيلم "بائعة السمك" للطالبة مارينا مايكل من الجامعة الأمريكية، وهو فيلم عن طالبة جامعية تدرس وتدير "محل سمك"، موضحا فكرة عدم الاستسلام للظروف، بالإضافة إلى أنه يحمل رسالة قوية لمناهضة التنمر.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري لجنة الإعلام التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال الإعلام وارتكز الاجتماع على تشكيل اللجان الفرعية لرصد الاعمال الفنية لرمضان 2022 ووضع اليات للتحليل من ضمنها تحليل مواقع السوشيال مديا والإنتاج الحصري للمنصات الرقمية بالإضافة إلى جميع المسلسلات الدرامية المذاع علي الفضائيات المصرية والبرامج التليفزيونية و الاذاعية و المواقع الإخبارية وأخيرًا صفحات المرأة بالصحف الورقية.