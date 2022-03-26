السفير المصري في بلجراد يزور مقر المعرض الدولي للسياحة

قام السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، بزيارة إلى مقر المعرض الدولي للسياحة في دورته الثالثة والأربعين، والمنعقد في بلجراد خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ مارس ٢٠٢٢.
التقى السفير المصري بالشركات السياحية المُشاركة في المعرض، وتعرف على أهم عروضها السياحية إلى الوجهات المصرية لا سيما الغردقة وشرم الشيخ ومنها إلى مدن القاهرة وأسوان والأقصر وغيرها، مُشيدًا بإقبال السياح من صربيا على زيارة مصر وخاصة مدينة الغردقة التي تُعد الوجهة المُفضلة لكثير من المواطنين الصرب، وذلك على ضوء وجود خط طيران مُباشر إليها وتنافسية تكلفة الإقامة بالمدينة في مُقابل الخدمات المتميزة المُقدمة، وذلك مُقارنة بالعديد من الوجهات الأجنبية الأخرى.
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