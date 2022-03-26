وزيرة البيئة من رأس محمد: لا غنى عن سكان المجتمع المحلى فى مساراتنا للتنمية

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية وعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار والأنظمة البيئية.





وذلك على هامش احتفالية وزارة البيئة بإطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، وقد رافقها خلال الجولة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والإعلاميين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة وشباب اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعى وممثلى المجتمع المحلى.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محمية رأس محمد للسياحة البيئية عالميا حيث تعد من أجمل شواطئ العالم بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة كجزء أساسى ولا غنى عن دورهم فى مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة، مشددة أننا معا نستطيع حماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية، حيث تستضيف مصر مؤتمر المناخ cop 27 آخر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت فؤاد أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا فى جميع المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وإدارتها طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بالإضافة إلى تعظيم الفرص الاستثمارية للمحمية وخطة استخدام الأراضى وفق للحساسية البيئية للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد مع دمج تراثها الثقافى والاجتماعى فى خطط التطوير بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا حقيقيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص.

شملت الجولة زيارة منطقة المانجروف ومركز الزوار والمناطق المتنوعة بالمحمية، وكذلك شرح لأهمية منطقة المانجروف باعتبارها شاهد على التغيرات المناخية، قد التقت فؤاد بعدد من زوار المحمية والسياح والإعلاميين الذين أشادوا بالاجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع بالإضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.