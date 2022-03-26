وزير التنمية: تنسيق وتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وتوفير الحقائب التدريبية.

حيث تم استعراض خطة التطوير النهائية التى أعدتها الأكاديمية لمركز سقارة والتى تتضمن عدد من المقترحات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمى ومبانى المقر ومركز البيانات به، وإعادة الهيكلة المؤسسية للمركز وفق أحدث الممارسات العالمية وتسكين العاملين عليه ودعمه بكوادر شابة متميزة من المحافظات ومن خارجها، وتنفيذ توأمه لسقارة مع مركز هولندى متميز فى مجال بناء قدرات المحليات وتطوير استراتيجية تسويق وإعلام متكاملة للمركز وآليات تنفيذها بآليات تواكب مع التطور التكنولوجى.

وبناء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد وإتاحة المحتوى التدريبى المقدم فى سقارة عليه بشكل تفاعلى لزيادة مساحة المستفيدين من التدريب بالمحليات مع تطوير برنامج تدريبى متطور للقيادات الشابة بالمحليات لمدة 8 شهور على نمط برامج التدريب الرئاسية المنفذة فى الأكاديمية، وتوفير عدد من المنح الدراسية والتدريبية خارج مصر للمتميزين من خريجى دورات سقاره والعاملين بالمحليات للإطلاع على أحدث الممارسات العالمية فى مجال تطوير الإدارة المحلية واللامركزية والتنمية الشاملة.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض برامج التدريب الموجه للعاملين بالإدارة المحلية، وإعداد كوادر الصف الثانى بالمحافظات والوزارة من العاملين الداعمين لمتخذى القرار والمتميزين من خريجى دورات إعداد القادة بمركز سقارة، بالإضافة إلى الاختبارات التى تجريها الأكاديمية ضمن مراحل مسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وخلال اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى المحافظات بما يساهم فى تحسين أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة والارتقاء بالعنصر البشرى.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بما يساعد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء فى العديد من الملفات التى تهم المواطن المصرى وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة متابعة تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة وحسن الإدارة لها عقب الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات بما يساهم فى الحفاظ على الاستثمارات التى تقوم بها الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية البرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة على جميع المستويات والتى يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات على كافة المستويات القيادية من سكرتير العموم وسكرتيرى عموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، والتى تتفق مع رؤية مصر 2030، وتدعم خطط الدولة المصرية فى كافة المجالات التنموية.

وقال "شعراوى" إن التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال الفترة الماضية شهد البدء فى إجراءات اختبارات المرشحين من الوزارة والمحافظات وفق التكليف الرئاسى بتنفيذ برنامج نواة التغيير من الشباب الداعم لقيادات المحليات لعدد 200 متدرب ولمدة 7 شهور تدريب بالاكاديمية، مضيفاً أنه تم تنفيذ باقى البرامج التدريبية التى يستهدف كوادر المحليات بها مثل المكاتب الاعلامية والموارد البشرية ورؤساء الأحياء استكمالا لما تم تنفيذه من برامج تدريب حضرها سكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى المساعدين خلال عام 2021.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيق وتعاون مع الأكاديمية ومؤسسة حياة كريمة فى تنفيذ برنامج تدريب للعاملين بوحدات "حياة كريمة" وقيادات المحليات بالأكاديمية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومى المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذى تم بالفعل الانتهاء منه فى أكثر من 20 محافظة حتى الآن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستهدف 1600 متدرب من المحليات فى البرامج الخمسة الرئيسية التى تتعاون فيها مع الاكاديمية و200 متدرب مستهدف فى برنامج نواة التغيير الرئاسى فى مقر الاكاديمية وكذا 250 منحة تدريب خارجى مستهدف توفيرها من الأكاديمية للمتميزين من العاملين بالمحليات.

ومن جانبها أكدت رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية وأكثرها تشعبًا حيث يَعبُر بكل خدمات الأكاديمية التى تقدمها بدءًا من تقديم الاستشارات لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وإعادة هيكلته، مرورًا بإجراء الاختبارات التخصصية والعامة والقيادية والثقة بالأكاديمية بأن تكون معيارًا لاختيار العاملين بالمحليات والمنصات التابعة للوزارة، وكذلك مبادرة "المسؤول الحكومى المحترف"، التى تستهدف تأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وقد تم تطبيق هذه المبادرة منذ عامين ونصف وشملت حتى الآن عدد 22 محافظة حتى الآن.