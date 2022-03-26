/688203/دور-الشيوخ-الرقابى-يتواصل-المجلس-يحيل-10-إقتراحات-برغبة-جديدة-للحكومة-غدا-بشأن-الصحة-والتعليم

تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ خلال الإسبوع الجارى مواصلة الأعضاء لدورهم الرقابى من خلال الاقتراحات برغبة المقدمة والتى تمت مناقشتها على مدار الفترة الماضية داخل اللجان النوعية للمجلس حيث ستقوم الجلسة العامة بإحالة هذه التقارير إلى الحكومة للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يخدم الوطن والمواطن.

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الاقتراحات برغبة تشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، ومن النائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، ومن النائب رمضان إمام ، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

تشمل أيضا النائب أكمل نجاتی بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وأيضا 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، ومن النائب محمد البنا بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.

"دور الشيوخ الرقابى يتواصل".. المجلس يحيل 10 إقتراحات برغبة جديدة للحكومة غدا بشأن الصحة والتعليم

أيضا تشمل تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامی بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضى.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد غدا الاثنين نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة اسهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، والتى انتهت لأهمية أنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى مصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستأنف المجلس جلساته غدا الأحد وذلك بمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

"دور الشيوخ الرقابى يتواصل".. المجلس يحيل 10 إقتراحات برغبة جديدة للحكومة غدا بشأن الصحة والتعليم

تعديلات قانون العمل الأهمل تستهدف مد مدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وذلك لمدة 6شهور قادمة على أن يكون هناك أحقية لرئيس مجلس الوزراء بمدها مدة أخرى، من أجل إنهاء كافة إجراءات أعمال التقنين حيث مصر بها نحو 52 ألف جمعية أهلية مطلوب منها توفيق أوضاعهم وفق القانون الجديد.