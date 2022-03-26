لقطات من حفل زفاف شام الذهبي.. إليسا تغازل زوج أصالة وتامر حسني يمازح رضوى الشربيني

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احتفلت الفنانة أصالة أمس الجمعة بزفاف ابنتها شام الذهبي والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وشهد العديد من اللقطات والمواقف المؤثرة التي جمعتها بأصدقائها.

دوت الخليج يرصد لقطات حفل زفاف ابنة أصالة

حفل زفاف ابنة أصالة

ظهرت الفنانة أصالة في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي ، وهى تبكي ولم تتمالك دموعها من السعادة وكان بجانبها زوجها الشاعر فائق حسن، أما شام الذهبي فأهدت باقة الورد الخاصة بالعروس إلى إليسا، التي غنت مع الفنانة أصالة أغنية راجعين يا هوي.

وشاركت الفنانة إليسا، الفنان رامي صبري في أغنية عيشالك، ومن جانبها الفنانة مني زكي كشفت سر غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام بعد أن ظهرت اليسا فى فيديو تسأل مني زكي عن سر غياب زوجها لترد عليها قائلة إن سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال .

أصالة في حفل زفاف ابنتها

قالت الفنانة أصالة في كلمتها بحفل الزفاف: "من كام سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معاه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت ان هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي واحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم”.

أما الفنان تامر حسني مازح عدد من الحاضرين مثل ملك وليلي احمد زاهر قائلًا: بناتي فى فيلم عمر وسلمي ، ملك وليلي أحد زاهر ، هنعمل جزء رابع ازاي كده ؟! ، وانتوا بقيتوا أكبر مني، كما غنى للإعلامية رضوى الشربيني أغنية “سي السيد”.

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كما حرصت الفنانة أصالة أن تهدي العروسين أغنية خاصة لحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية، وظهرت إليسا في مقطع فيديو متداول وهي تغني مع صديقتها وأم العروس، وقامت إليسا بمغازلة زوج أصالة، فائق حسن، قائلة: “أيوة يا فايق”.

يشار أن أصالة تألقت بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار وأشاد بها الكثيرين حيث ارتدت فستان ذهبي مطرز، وإكسسوارات بسيطة، مع حلق وخاتم باللون الذهبي ومكياج وقصة شعر بسيطة، ومن جانبه الفنان رامي صبري أشعل حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة على رجل الأعمال أحمد هلال، ورقصت أصالة معه على أنغام أغنيته الجديدة شطبنا.