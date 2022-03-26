/688199/اليوم-تشييع-جثمان-أحمد-حلاوة-من-المجمع-الإسلامي-بالشيخ-زايد

رحل الفنان القدير أحمد حلاوة، عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر يناهز ال 73 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة الفنان الراحل أحمد حلاوة.

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي

وتشيع أسرة الفنان الراحل أحمد حلاوة جثمانه، اليوم السبت عقب صلاة الظهر من المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، حسبما أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج.

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء أحمد حلاوة

وحرص على نعيه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام معربين عن حزنهم الشديد لرحيل أحد عمالقة الفن.

فنشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك» صورة نعي للراحل وعلق عليها، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد حلاوة»، كما كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله»

وغرد الفنان أكرم حسني عبر «تويتر»، قائلًا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الفنان أحمد حلاوه في ذمه الله.. الله يرحمك يا حبيبي».

وعبر النجم محمد صبحي عن حزنه لرحيل الفنان أحمد حلاوة، حيث كتب عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والصديق والزميل الحبيب أحمد حلاوة، فنان فريد وأعطى بحب وإخلاص لفنه، وداعا حبيبي، ودعواتي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك".

ونشر أحمد السقا صورة للفنان أحمد حلاوة عبر حسابه بتويتر، وعلق عليها بقوله: "ربنا يرحمه ويغفر له الفنان القدير أحمد حلاوة".

أحمد حلاوة يتألق في الاختيار 2

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلاوة شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2» وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 2, بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب.

مسلسل «الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».