/688196/وفد-لجنة-النقل-يصل-الأقصر-لتفقد-انجازات-الطرق-والمحاور

وصل منذ قليل وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،برئاسة النائب علاء عابد في زيارة لمحافظة الاقصر يقوم خلالها الوفد بجولة تفقدية الاقصر ، لعدد من المحاور ومحطة السكةالحديد والانجازات التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج ومن المقرر ان يستهل الوفد زيارته لمحافظة الاقصر بلقاء المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وفد لجنة النقل يصل الأقصر لتفقد انجازات الطرق والمحاور كما يتفقد وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، محور شمال الأقصر وبعض الطرق الرئيسية ،تفقد محطة قطار الأقصر. ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود و هشام عبد الرازق أمين اللجنه، ومن أمانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد لجنة النقل يصل الأقصر لتفقد انجازات الطرق والمحاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.