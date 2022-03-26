/688195/موعد-مباراة-تونس-أمام-مالى-فى-تصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب تونس لمبارته القادمة أمام نظيره مالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والصف مساءً، يوم الثلاثاء الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة تونس أمام مالي عبر قنواتTelevision Tunisienne 1. والتقي المنتخبين من قبل فى 8 لقاءات رسمية كان الفوز حليف "الي في 4 مناسبات، في حين فاز "نسور قرطاج" في مواجهتين، وانتهت مباراتان بالتعادل. قائمة تونس لمواجهة مالي حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن فى خط الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير . خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس. نتيجة مباراة تونس وبوركينا فاسو حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021. وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه. وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

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