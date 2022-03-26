/688193/بالأرقام--ماذا-قدم-الحكم-مصطفي-غربال-مع-الأهلى-قبل-مواجهة-مصر-والسنغال

يتولى الحكم الجزائرى مصطفى غربال إدارة مباراة منتخب مصر والسنغال فى لقاء الإياب، التي من المقرر إقامتها فى السنغال يوم 29 مارس الجارى، فى اللقاء الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: أرقام مصطفي غرابل قبل مباراة مصر أدار مصطفي غربال حكم مباراة متتخب مصر القادمة، أمام الأهلي أثناء تولي بيتسو موسيماني 4 مواجهات للفريق منهم مباراة وحيدة في كأس السوبر المصري ومبارتان في دوري أبطال أفريقيا ومباراة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي وأشهر 12 كارت أصفر للاعبي الأهلي وكارت أحمر واحد وفاز الأهلي في 3 مباريات وهزيمة وحيدة. ومن ناحيه اخري شهدت مباراة أمس خروج محمد عبد المنعم مصابا من جانب منتخب مصر، وعبده ديالو من السنغال. قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي. فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم. فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا. فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح. فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي. قائمة السنغال فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي" فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني". فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي". فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام .. ماذا قدم الحكم مصطفي غربال مع الأهلى قبل مواجهة مصر والسنغال ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.