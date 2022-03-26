موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا ودياً استعداداً لنهائيات كأس العالم

/688192/موعد-مباراة-إنجلترا-ضد-سويسرا-وديا-استعدادا-لنهائيات-كأس-العالم

يدخل منتخب إنجلترا ضدنظيره سويسرا، يحتضن استاد "ويمبلي"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم، فى مباراة ودية استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنجلترا ضد نظيره سويسرا عبر قنوات beIN Sports .

من ناحية أخرى ويحاول منتخب إنجلترا أن يظهر بمظهر جيد وفي نفس الوقت إيجابي ، معتبراً أن المنتخب السويسري يلعب رغم حقيقة أن هناك ودود تطابق بينهما تمكن من الفوز والفوز بالمباريات الأخيرة ضد بلغاريا في تصفيات كأس العالم بأربعة أهداف ضائعة.

قائمة إنجلترا لمواجهتي سويسرا وكوت ديفوار:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد “إيفرتون” – نيك بوب “بيرنلي” – آرون رامسدال “أرسنال”.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد “ليفربول” – كونور كوادي “ولفرهامبتون واندررز” – مارك جويهي “كريستال بالاس” – ريس جيمس “تشيلسي” – هاري ماجواير “مانشستر يونايتد” – تيرون مينجز “أستون فيلا” – لوك شو “مانشستر يونايتد” – جون ستونز “مانشستر سيتي” – بن وايت “آرسنال”.

خط الوسط: جود بيلينجهام “بوروسيا دورتموند” – كونور جالاجر “كريستال بالاس” – جوردان هندرسون “ليفربول” – ماسون ماونت “تشيلسي” – ديكلان رايس “وست هام يونايتد” – جيمس وارد-براوز “ساوثهامبتون”.

خط الهجوم: تامي أبراهام “روما” – جاك جريليش “مانشستر سيتي” – فيل فودين “مانشستر سيتي” – هاري كين “توتنهام هوتسبير” – بوكايو ساكا “أرسنال” – إميل سميث رو “آرسنال” – رحيم سترلينج “مانشستر سيتي”.

منتخب البرتغال

وقد أستطاع منتخب البرتغالي الفوز على نظيره التركي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الأول من ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نجح المنتخب البرتغالي من افتتاح التسجيل المبكر في المباراة في الدقيقة الـ 15 عن طريق أوتافيو، وسجل ديجو جوتا الثاني في الدقيقة الـ 42 من خلال رأسيه قوية.

قلص المنتخب التركي التهديف في الدقيقة الـ 65 عن طريق بوراك يلماز، والذي أهدر ركلة جزاء لفرق بلاده في الدقيقة الـ 85 بتسديده قوية أعلى العارضة.

أكد البرتغالي على التأهل إلى الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم، بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع عن طريق ماتيوس تونيز.