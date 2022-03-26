/688191/موعد-مباراة-مصر-أمام-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أستطاع المنتخب الوطني فى تحقيق انتصارغالياً على السنغال بهدف دون رد سجله ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ فى مرماه حينما حاول إنقاذ شباكه من تسديدة محمد صلاح فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة.

تشكيل السنغال أمام مصر

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

فى خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

فى خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

فى خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.

تشكيل مصر أمام السنغال

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي.

فى خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.

فى خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .

خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.

وحرص أمس الجمعة وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة فى استاد القاهرة الدولى الذى تزين بالحضور الجماهيرى المكثف الذين صنعوا أجواءً من حماسية طوال المباراة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.