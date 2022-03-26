ليفربول وآستون فيلا يهنئان صلاح وتريزيجيه بعد الفوز علي السنغال

وجه الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي التهنئة إلى نجم الريدز ومنتخب مصر محمد صلاح، على الفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء حيث علق الحساب على صورة صلاح وجاء علي النحو التالي: الملك مو صلاح يُساهم في هدف فوز منتخب مصر ضد السنغال في مباراة الذهاب من المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر2022.

من جانبه علق حساب نادي استون فيلا على صورة تريزيجيه وجاء على النحو التالي: لاعبنا تريزيجيه يشارك في انتصار منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم ..كل التوفيق في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.