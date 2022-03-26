القوي العاملة: تعيين 514 شاباً والتفتيش على 405 منشأة بأسوان

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 514 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1157 راغب عمل منهم 13 " قادرون باختلاف " ، وتوفير 9 فرص عمل ، فضلاً عن إسقاط 743 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال الوزير : إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 110 ألف جنيه لـ 50 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 33 ألفاً و 813 جنيها رعاية صحية لـ 32 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 143 ألفاً و 813 جنيهاً لـ 82 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 215 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 190 منشأة أخرى ، وبحث 11 شكوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 49 منشأة ، وإعادة التفتيش على 62 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 20 شكوى عمالية ، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، و تبقت 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 241 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 259 رخصة مزاولة مهنة لـ 259 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ 9 متدربات ، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة لـ 10 متدربات بالوحدة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .