قطع المياه 16 ساعة عن بعض المناطق ببنى سويف اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، قطع المياه عن مركز بنى سويف وضعف المياه عن المدينة العاصمة، اعتباراً من الساعة 1 صباح اليوم السبت 26 مارس وحتى الساعة 5 مساء الأحد 27 مارس، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة بخط مياه 560 بولى بروبلين بقرية بنى بخيت.





وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة الدورية اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى. وتناشد الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

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