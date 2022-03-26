فرحة عمرى.. وزير القوى العاملة يشهد زواج 4 يتيمات بالأقصر

جدة - نرمين السيد - شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، فعاليات حفل زواج أربعة أيتام، ضمن مبادرة "فرحة عمري" التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة؛ لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.





شارك وزير القوى العاملة، فى حفل الزواج، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، فى مشهد إنسانى رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب، وكان الوزير ورئيس الجامعة وكيلين لعروسين منهما، بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، وعضو مجلس الشيوخ محمد عطا الله، ومحمد عبد القادر نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم، وعدد من أهالى المحافظة. يأتى ذلك فى إطار جولة وزير القوى العاملة محمد سعفان الميدانية لمحافظات الصعيد "الأقصر وقنا وأسوان"، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة؛ لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

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