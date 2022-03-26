/688189/عمرو-أديب-كيروش-عنده-عند-غير-طبيعي-وفكره-لازم-يتغير

انتقد الإعلامي عمرو أديب فكر مدرب منتخب مصر كيروش موضحا انه في حاجه الى التغيير خلال المباريات القادمة.

دوت الخليج

جاء ذلك تعليقا على فوز المنتخب الوطني على منتخب السنغلا بهدف في المباراة التي أقيمت بينها في تصفيات كأس العالم، منوها انه لا يجب الاعتماد على عدد من اللاعبين فقط، كما ان ساديو ماني يجب ان يتم محاصرته المبارة القادمة وعدم اعطاءه مساحه للعب مثلما حدث اليوم.

عمرو أديب: «كيروش عنده عند غير طبيعي وفكره لازم يتغير»

ونوه:” بحس ان كيروس بيعاند على اللاعببة، ويلتزم باللاعبين الذي يقتنع بهم فقط.. ونوه عمر مرموش لاعب كبير وعلى الرغم من ذلك لم يلعب سوى اخر عشر دقايق من المبارة كما ان افشة وزيزو يجب ان يكون لهم دور خلال المباريات القادمة”.

وتابع الاعلامي عمرو اديب:” كيروس مدرب عنده عند بشكل غير طبيعي”.

عمرو اديب لكيروش: مينفعش اقعد 60 دقيقة في حالة دفاع

واستطرد الاعلامي عمرو اديب خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر ان النتخب المصري عظيم واستطاع الصمود امام منتغب السنغال القوي، مطالبا من كيروش بتغيير فكره قائلا:” مينفعش اقعد 60 دقيقة في حالة دفاع".

واشاد اديب باداء الشناوي منوها انه لولا تالقه لتغيرت المباره بشكل كبير .