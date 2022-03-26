/688188/ردود-أفعال-الجماهير-بعد-مباراة-المنتخب-الفوز-من-غير-آداء--وأسر-لاعبي-المنتخب-بإذن-الله-هنوصل-لكأس-العالم-المباراة-القادمة

الحمد لله كسبنا السنغال على أرضنا واحد صفر، نتيجة ممكن متكونش مرضية للجماهير اللى اتعودت ان مص دايما بتلعب كورة هجومية، لكن لو ركزنا هنحمد ربنا على النتيجة دى وهنعرف انه انجاز كبير قدرنا نعمله، عامل الأرض والجمهور كان لازم يدعم موقفنا أكتر من كده أى نعم أكتر من 70 ألف مشجع ملاين الاستاد والهتافات كانت زلزال إنما ده كله كان كفيبل يخلينا نهاجم السنغال 10 دقايق فقط ونتراجع معظم المباراة.

دوت الخليج

رصدنا فى موقع “دوت الخليج” ردود أفعال الجماهير فى محافظات مصر بعد المباراة، أكتر المتفائلين قالنا إننا ملعبناش كورة وكل اللى قدرنا نقدمه هو الدفاع وان مصر كسبت عشان الناس متروحش زعلانة، فى الدقهلية الناس كانت فرحانه ولكن بحذر الكل خايف من مباراة داكار يوم الثلاثاء القادم، وفى كفر الشيخ كانت الناس أكثر حذراً “مش عافين هنصعد ولا لاء، والماتش الجاى صعب” كانت جملة واحدة على لسان عدد كبير من مشجعى كفر الشيخ.

إنما بقا الاسكندرانية كانوا أكثر تفاؤلاً الكل توقع فوز المنتخب النهاردة رغم الأداء اللى مكنش مطمن عدد كبير من الجماهير، لكن أبناء المرسي أبو العباس قالوا إحنا خلاص هنوصل والماتش هناك صعب عليهم أكتر مننا، “صلاح والدفاع قادرين على المباراة هناك” كانت دى واحدة من التوقعات اللى بدأت الجماهير تتكلم عنها خلال تحليلهم للمباراة النهادرة.

تصفيات كأس العالم فى السنغال

التقينا فى البحيرة بأسرة اللاعب حمدى فتحى، كانت والدته أكثر المصريين تفاؤلاً، رسال كتير وجهتها والدة نجم منتخب مصر، أبرزها “إحنا قادرين على السنغال وهنفوز بإذن الله هنا وهناك”، كمان قالت وادلة نجم خط الوسط فى المنتخب “السنغال فريق كبير ولكن مصر فريق عنده دافع قوى ورجالتنا قادرين يفرحونا وهناخد تارنا منهم”

فى الغربية التقينا بأحد أفراد أسرة اللاعب محمد النني المحترف ىف صفوف أرسنال الانجليزى،كان متفائل هو كمان وحب يطمن الجماهير فقال “ إحنا لاعبين كويس والتقفيل الدفاعى مطلوب ومهم ميدخلش فينا جون على أرضنا” رسالى لخصت دور كيروش النهاردة وسبب التقفيل الدفاعى اللى لعب بيه النهاردة، تخيلوا لو كان لاقدر الله قدروا يخطفوا هدف على أرضنا.

كانت رسايل أسر اللاعبين هى أبرز المحطات اللى حاولنا نقدمها لحضراتكوا أثناء تغطية المباراة على فكرة احنا النهادرة فوزنا على السنغال المنتخب الأقوى فى قارة أفريقيا وبطل القارة اللى لعب قدامنا مباراته التانية ومقدرش يسجل فينا هدف حتى الأن، “إن شاء الله هنحقق نتيجة إيجابية فى المباراة الجاية” دى كانت رسالة أحد أفراد أسرة اللاعب محمد الننى بإذن الله مصر فى المونديال.