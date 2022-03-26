/688187/كيروش-أنا-من-أفضل-10-مدربين-في-العالم-وتأهلت-بأربعة-فرق-مختلفة-لكأس-العالم

تحدث كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر أمام السنغال، حول فوز الفراعنة في لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش:" قراراتي في التشكيل ليست سحرية ولكنها من الواقع، ولا أعلم سبب حزن بعض الصحفيين من الفوز، فجميعكم مصريين ويجب أن تفرحوا أننا فوزنا على السنغال وليس العكس”.

وأضاف: " محمد عبد المنعم عنده كسر في الأنف، وسندرس موقف الونش في حالة عدم تمكنه من اللعب بسبب الإنذارات سنستدعي مدافع أخر، مينفعش نروح السنغال بـ2 مدافعين فقط".

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم

وأكمل: "أنا بقالي 44 سنة مدرب وعندي خبرة كبيرة وأتأهلت مع 4 فرق مختلفة لكأس العالم، وأنا من أفضل 10 مدربين في العالم و لعب 250 مباراة دولية، يبقى مينفعش صحفيين يتكلموا معايا في أشياء فنية".

وزاد: " وظيفتي أني أخد قرارات وأفوز بيها في المباريات، وأنا لست في محاضرة تدريبيه لكي أشرح التغييرات التي قمت بها خلال اللقاء".

تصريحات كيروش

وأشار" لا أتناقش في قرارات فنية مع أحد ولا عمري أتحطيت في ذلك الموقف، أهم شئ أن أفعل ما يميز فريق وهو الفوز وتحقيق نجاحات معه".

وأختتم قائلاً: " أحنا بنلاعب فريق متواجد به لاعبين في أفضل فرق أوربا، فطبيعي لما يبقوا متأخرين بهدف يحاولوا أنهم يتعادلو، ولكن نجحنا أن في عدم تسجيل أي أهداف بمرمانا".

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره السنغال بنتيجة 1/0 بستاد القاهرة، ضمن لقاء الذهاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وبدأ منتخب مصر المباراة بهجوم كبير على مرمى السنغالي، وهدد بأكثر من كرة، حتى أستطاع الفراعنة التسجيل مبكراً.

ليحرز منتخب مصر الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية تتخطى مصطفى محمد لتذهب لمحمد صلاح الذي سدد الكرة بشكل متقن لتصطدم بالعارضة وتغالط سيس لاعب السنغال لتكون أول أهدف الفراعنة في الدقيقة الرابعة.