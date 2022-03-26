/688186/إصابة-عبد-المنعم-تنتهي-في-غرفة-العمليات-وتقلص-فرصة-مشاركته-في-الإياب

تعرض الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني، للإصابة بكسر في الأنف أثناء أحداث مباراة منتخب بلاده مع السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره السنغالي، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

إصابة محمد عبد المنعم

ونشر محمد عبد المنعم على صفحته الرسمية عبر تطبيق "إنستجرام" صورة له بعد مباارة مصر، من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعة لعملية جراحية في الأنف.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة في كرة هوائية مع السنغالي ساديو مانى، في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء، ليسقط على أرضية الملعب في نزيف شديد تعرض له.

صمود محمد عبد المنعم في اللقاء بالرغم من الإصابة

واصل عبد المنعم أحداث اللقاء بعد خروجه من الملعب لتلقي العلاج وإيقاف النزيف، ولكنه رفض التبديل وأكمل حتى الدقيقة الـ 39 ليخرج في النهاية ويشارك بديله ياسر إبراهيم.

وبهذه الإصابة يغيب عبد المنعم عن مباراة الإياب بين مصر والسنغال، والتي تجمع الطرفين في الثلاثاء المقبل، بداكار لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

وبدأ منتخب مصر المباراة بهجوم كبير على مرمى السنغالي، وهدد بأكثر من كرة، حتى أستطاع الفراعنة التسجيل مبكراً.

أحرز منتخب مصر الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية تتخطى مصطفى محمد لتذهب لمحمد صلاح الذي سدد الكرة بشكل متقن لتصطدم بالعارضة وتغالط سيس لاعب السنغال لتكون أول أهدف الفراعنة في الدقيقة الرابعة.

ثم بعدها ظل منتخب مصر مستحوذاً على اللقاء، دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 34 هدد السغال مرمى منتخب مصر عن طريق عدة كرات عرضية متتاليةـ شكلت خطورة على مرمى الشناوي ولكن نجح مدافعين الفراعنى في إخراج تلك الكرات.

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر ؛ محمد عبد المنعم ؛ محمود حمدي " الونش " ؛ احمد فتوح

خط الوسط : عمرو السولية ؛ حمدي فتحي ؛ محمد النني

خط الهجوم : محمد صلاح ؛ مصطفي محمد ؛ محمود تريزيجية