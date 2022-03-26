الأمين العام لمستقبل وطن يشهد احتفالية تكريم 24 أمًا مثالية وأمهات الشهداء في قنا.. صور

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شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الكبرى الثانية لتكريم 24 أماً مثالية، وأماً شهيد، التي ينظمها الحزب، في محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والعميد محمد غنيم المستشار العسكري لمحافظة قنا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

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وبدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطني، وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وكلمة للمشاركين في الحفل، وفقرة فنية لفرقة قنا القومية للموسيقي العربية، التي قدمت أغانى، "ست الحبايب"، و"بيت العز يا بيتنا"، بالاضافة إلى كورال لأطفال مدرسة الراهبات.

أمانة الحزب بالمحافظة تهدى نسخة من القرآن الكريم لـ"أشرف رشاد"

وقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، الشكر والتقدير، لكل المشاركين في الاحتفالية، من أعضاء المجلس وقيادات الحزب، والأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

وتحدث "الشريف"، خلال كلمته في الاحتفالية، عن مكانة الأم في الإسلام، وعن بر الصحابة والتابعين والسلف بأمهاتهم، كما ألقي قصة عن بر الأم، مضيفاً إنه لو تحدثنا عن فضل الأم سنحتاج لأياما وأيام.

النائبة سحر صدقى: المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في شجاعتها وقدرتها على التحدي

ومن جانبها، قالت النائبة سحر صدقي، أمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بكل فخر واعتزاز وتقدير شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي احتفالية المرأة المصرية. وأشارت "صدقى"، خلال كلمتها في الاحتفالية، إلى إنها لا يوجد تنمية حقيقة إلا بوجود المرأة، بجانب الراجل، مؤكدة أن المرأة لعبت دوراً بارزاً في المجتمع المصري، وضربت المرأة أروع الأمثلة، في شجاعتها وقدرتها على التحدي، حيث واصلت على المضي قدوما في مواجهة أعداء الوطن ولم تخشي إرهابهم، بل قدمت أعز ما لديها زوجاً وابناً واخاً، فداءاً لهذا الوطن العظيم، فتحية لكل أم شهيد.

وأضافت أمينة المرأة بالمحافظة، أن المرأة كما كانت على العهد بها صابرة وواعية حين تحملت بعض الأثار من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وأثبتت نفسها نائبة محنكة، وقاضية فاضلة، وعالمة جليلة، واقتحمت كافة المجالات في العمل العام، حيث يشهد بها القاصي والداني، موضحة أن المرأة هي الام والزوجة والاخت والابنة، لافتة نحن اليوم في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لدورهن الباسل في الحفاظ على أبنائهم وتقديمهم نماذج مشرفة للوطن.

وتقدمت أمينة المرأة بالمحافظة، باسم كل امرأة قنائية بالشكر والعرفان، إلى داعم المرأة القنائية، المهندس أشرف رشاد الشريف. وأهدت النائبة سحر صدقي، نسخة من كتاب الله - عز وجل - القرآن الكريم، إلى المهندس أشرف رشاد الشريف، داعين الله له بالتوفيق والسداد، في استكمال مسيرة النجاح والتقدم.

وفى الوقت نفسه، أشاد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بفاعليات والمبادرات التي يطلقها حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا لإنحيازها في المقام للمواطن البسيط تماشيا مع رؤية القيادة السياسية التي أولت المرأة المصرية اهتماما كبيرا لدورها الهام والمحوري البارز في دعم استقرار الوطن. وأشار "عمر"، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد خصص 2017 عاما للمرأة المصرية التي نجحت في تولي العديد من المناصب في مختلف مؤسسات الدولة وحققت نجاحا باهرا في كافة الملفات التي تولت إدارتها.

رئيس جامعة جنوب الوادي سابقاً يوجه الشكر لـ"مستقبل وطن" علي دعمها للأم المثالية وأم الشهيد

وفي نفس السياق، رحب العميد محمد غنيم المستشار العسكري لمحافظة قنا، بالمشاركين في الاحتفالية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وفي مقدمتهم المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، وبدأ كلمته عن أم الشهيد، قائلا:" أمي تعجز الكلمات عن الوفاء بقدرك، وتصغر المعانى عن وصف قيمتك، لأنك الأم، أعظم مخلوقة على الأرض، وأعظم الأمهات هى أم الشهيد، أعلم أنك منابع الحب ومصدر الحياة، وغاية أمانى أن أقضى عمرى تحت قدميك، وأوقن أن رصاصات الغدر والخيانة أصابت قلبك قبل أن تغتال أخى- فلذة كبدك. وأضاف:"أمى أم الشهيد، لا تبكي واقبلينا أبناء لك، عاهدنا الله ونعاهدك ألا نخون دماء أشقائنا التى سالت، لا نترك ثأرهم أبدا، فهم لا يفارقوننا مثلك، يعيشون فى قلوبنا وعقولنا حتى نلقاهم، أرواحهم الطاهرة ترفرف من حولنا، تمدنا بالقوة والحياة، أمى أم الشهيد، لا تبكى يوم عيدك، ويكفيكِ من الفخر أنك قدمتِ لنا الذى افتدانا بحياته، ويزيدك من تيجان الشرف أن ابنك مات من أجل وطنه. وتابع:" أمى أم الدنيا، إن الرجال من جندك- خير أجناد الأرض- على عهدهم، لا يترددون فى بذل أرواحهم لحماية أمنك والحفاظ على أرضك وصون عرضك، واختتم كلمته إلى كل سيدات مصر، وإلي كل عظيمات مصر، ينحني العالم كله احتراماً، انتن اختيار الله، كل عام وعظميات مصر بخير.

وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي سابقاً، التحية لكل سيدة مصرية عظيمة، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن على اهتمامه ودعمه لأمهاتنا وأمهات شهدائنا، داعياً لكم التوفيق والنجاح على ما تقدموه وما تبذلونه.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بمدن ومراكز شمال المحافظة من خلال منحهن شهادات التقدير والهدايا العينية، وحرص على دعمهم وتوجيه كلمات الثناء لهم أثناء التكريم.

الأمين العام لمستقبل وطن يشهد احتفالية تكريم 24 أمًا مثالية وأمهات الشهداء في قنا.. صور