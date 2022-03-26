/688184/أجواء-دافئة-من-بدايته-لنهايته-تعرف-على-حالة-الطقس-هذا-الأسبوع

اكد خبراء هيئة الارصاد الجوية، على ان حالة الطقس اليوم السبت، بدءا من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود أجواء دافئة بكافة المحافظات، مع انعدام لفرص سقوط الأمطار.

دوت الخليج اجواء دافئة.. تعرف على حالة الطقس الاسبوع المقبل واشارت الهيئة ان حالة الطقس، غدا ستكون دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الجو بارد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. كما تشهد حالة الطقس، عدا وحتى نهاية الأسبوع، نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما يستمر نشاط الرياح للاثنين ليشمل كافة محافظات الجمهورية . ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة هذا الاسبوع نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 لـ 29 درجة السواحل الشمالية 18 لـ 23 درجة جنوب سيناء تتراوح ما بين 23 لـ 30 درجة شمال الصعيد 22 لـ 32 درجة جنوب الصعيد تتراوح ما بين 25 لـ 37 درجة ليلا القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 10 لـ 13 درجة السواحل الشمالية 11 لـ 14 درجة جنوب سيناء تتراوح ما بين 13 لـ 18 درجة شمال الصعيد 9 لـ 14 درجة جنوب الصعيد تتراوح ما بين 12 لـ 16 درجة

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