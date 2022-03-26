«نحن شعوب لا تعرف الخوف».. محمد رمضان يستعد لحفله بالسعودية غدًا رغم هجوم الحوثيين

/688183/نحن-شعوب-لا-تعرف-الخوف-محمد-رمضان-يستعد-لحفله-بالسعودية-غدا-رغم-هجوم-الحوثيين

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن عدم تأجيل حفله بالسعودية غدًا مهما كانت الأوضاع، وظهر في صورة برفقة ابنه في طائرة خاصة تنقله لمكان الحفل.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد محمد رمضان لحفله بالسعودية غدًا

محمد رمضان وحفل السعودية

وعلق محمد رمضان على صورته برفقة ابنه من الطائرة، كالآتي: انا وابني الآن في طريقنا الى جدة و حفلتي غداً في ميعادها رغم اي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف و علمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية و خادم الحرمين و ولي عهدها وشعبها و احفظ بلدي مصر من اي شر.

محمد رمضان في الماراثون الرمضاني 2022

وعلى الصعيد الآخر، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» الذي روج له بالعديد من الطرق المختلفة واللافته للإنتباه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمسلسل من بطولة دينا الشربيني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وسيتم عرض المسلسل على قناة «DMC»، وdmc دراما فضلًا عن منصة «Watch it» الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحقق العمل كسابقيه عدد من النجاحات المختلفة في دراما رمضان هذا العام.

ومن الجدير بالذكر، أن كانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «موسى» وتم عرضه في رمضان الماضي، و دارت أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات، ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.