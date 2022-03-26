نشرة أخبار الفن: عهدي صادق يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.. محمد رمضان يسعد لحفله بالسعودية رغم هجوم الحوثيين.. وهذه مفاجأة أصالة بشأن زوج ابنتها

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصر خلال السطور التالية.

الحالة حرجة.. الفنان عهدي صادق يدخل العناية المركزة

دخل الفنان عهدي صادق إلى العناية المركزة بمركز الكلى بعد تدهور حالته وقد طلب الفنان صبري عبد المنعم الجمهور بالدعاء للفنان عهدي صادق، والذي أكد أنه في أمس الحاجة للدعاء.

وقد نشر صبري عبد المنعم ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء».

ومن الجدير بالذكر،أن آخر أعمال الفنان عهدي صادق كانت مسلسل «نقل عام» بجانب عدد من الفنانين وهم: محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم

محمد رمضان يعلن استئناف حفله بالسعودية غدًا

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن عدم تأجيل حفله بالسعودية غدًا مهما كانت الأوضاع، وظهر في صورة برفقة ابنه في طائرة خاصة تنقله لمكان الحفل.

وعلق محمد رمضان على صورته برفقة ابنه من الطائرة، كالآتي: انا وابني الآن في طريقنا الى جدة و حفلتي غداً في ميعادها رغم اي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف و علمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية و خادم الحرمين و ولي عهدها وشعبها و احفظ بلدي مصر من أي شر.

أصالة تفجر مفاجأة صادمة بشأن زوج نجلتها شام الذهبي «فيديو»

فجرت الفنانة السورية أصالة مفاجأة صادمة حول أحمد الهلالي زوج ابنتها شام الذهبي، وذلك خلال حفل زفافهما الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مارس.

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديد للمطربة أصالة، ظهرت فيه وهي تروي قصة معرفتها بزوج ابنتها شام الذهبي، مشيرة إلى أنه كان من أحد معجبيها وهو طفل عمره 9 سنوات والتقط معها صورة تذكارية وهو صغير بسبب حبه الكبير لأغنياتها التي كان يحرص على سماعها.