/688182/كيروش-أنا-بعتبر-النتيجة-تعادل-ولقاء-الحسم-سيكون-في-السنغال
تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، حول لقاء الفريق أمام السنغال، ضمن مواجهة الذهاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاصي بالمباراة: " طبعاً دي مباراة تأهل لكأس العالم ومهمة جداً لينا وللشعب المصري، لذلك قدمنا لقاء جيد وأستطعنا تحقيق المكسب".
وأضاف: "سجلنا في الشوط الأول وكان علينا أن نتحمل الهجمات التي جاءت علينا من السنغال وبالفعل نجحنا في الحفاظ على مرمانا".
وأكمل: " لدينا روح جيده وقدرنا أننا نرجع في المبارة ونظهر بشكل مميز أمام السنغال، وطبيعي أنهم كانوا يهددونا من خلال المرتدات".
وزاد: " هما كان ليهم فرصتين أمامنا ودا بفضل اللاعبين المميزين عندهم، وأحنا كان لينا أيضاً أكثر من فرصة وكنا ممكن نسجل هدف اخر".
تصريحات كيروش
وأشار: " في النهاية قدرنا نفوز، وبشكر اللاعبين على المستوى المميز الذي قدموه، كنا الفريق الأفضل الأجهز لذلك فوزنا، ونعمل على المبارة القادمة من الأن".
وأردف: " كل اللاعبين لعبوا كويس ومش بشيد بلاعب واحد فقط، بشكر دايماً كل اللاعبين لأنهم أدوا لقاء جيد ورجحوا كفتنا".
ورد على أحد الصحفيين غاضباً: " القرارات اللي بخدها بتكون قايمة على متابعة، وقدمنا مباراة كبيرة على المستوى الجماعي، كل اللاعبين أدوا ما عليهم، وعادتي لا أحب التحدث عن لاعب بعينه".
وأختتم قائلاً: " انا بالنسبالي النتيجة 0/0، والحسم سيكون من السنغال، وأنا بتحكم في كل حاجة وبشوف مين اللي يستحق يلعب ومين يجب استبعاده”.
تشكيل السنغال أمام مصر
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.
خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.
خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.
تشكيل مصر أمام السنغال
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .
خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.
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