/688181/وزير-الرياضة-يقدم-التهنئة-للمنتخب-الوطني-بالفوز-على-السنغال

قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش بالفوز على السنغال فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب الوطنى بالفوز على السنغال بنتيجة ١ / ٠ ضمن المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بقطر ٢٠٢٢م، ويسافر المنتخب إلى العاصمة السنغالية داكار لخوض مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب السنغالى.

أكد وزير الرياضة أن فوز المنتخب اليوم أمام السنغال يعد خطوة هامة نحو التأهل للمونديال، مطالباً الجماهير المصرية باستمرار الدعم والمؤازرة والالتفاف حول المنتخب لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين والتأهل إلى كأس العالم.

وزير الرياضة عن أداء المنتخب أمام السنغال

ثمن الوزير على الإرادة التى ظهر بها اللاعبون اليوم وقدرتهم على الحفاظ على التقدم بهدف نظيف طوال المباراة، مؤكداً ثقته فى عزمهم فى تحقيق الفوز فى مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالى وإسعاد الجماهير المصرية بالتأهل إلى المونديال.

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة فى استاد القاهرة الدولى الذى تزين بالحضور الجماهيرى المكثف الذين صنعوا أجواءً من حماسية طوال المباراة.

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفووز على نظيرة القاري منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات المونديال، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل السنغال أمام مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .

خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.