مستقبل وطن ينظم حفل لتكريم 24 سيدة ضمن احتفالات عيد الأم فى قنا

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن مساء اليوم الاحتفالية الكبري التي نظمها الحزب بمحافظة قنا لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بقاعة " كاستيلو " بمدينة قنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالمحافظة.

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا أمينة المرأة بالمحافظة النائبة سحر صدقي أن المرأة هي صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، لقد كانت المرأة المصرية على مدار التاريخ شاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن العظيم، وهو ما أكدة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "عيد الأم".

وأكدت "صدقي" علي أن المرأة لعبت دورا بارزا فـى المجتمع المصرى، و ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة، فى شجاعتها وقدرتها على التحدى، حين أصرت على المضى قدما فى مواجهة أعداء الوطن، ولم تخش إرهابهم وعنفهم ، بل قدمت أعزاءها "زوجا وابنا وأخا" فداء لهذا الوطن العظيم، كما كانت على العهد بها صابرة وواعية، حين تحملت بعض الآثار الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وأثبتت نفسها برلمانية محنكة، وقاضية فاضلة، وعالمة جليلة، واقتحمت كل مجالات العمل العام بهمة ونشاط وكفاءة شهد بها القاصى والدانى.

احتفالات مستقبل وطن بعيد الام

وقال العقيد محمد غنيم المستشار العسكرى لمحافظة قنا إن الأم أعظم مخلوقات الله علي الأرض وأعظم الأمهات أم الشهيد موجها برسالة لأم الشهيد "أعلم أنك منبع الحب ومصدر الحياة وغاية أمنياتي أن أعيش تحت قدميك وأيقن أن رصاصات الغدر والخيانة أصابت قلبك قبل أن تغتال اخي فلذة كبدي أمي أم الشهيد لا تبكي يوم عيدك واقبلينا أبناء لك ونعاهدك أن لا نخون دماء شهدائنا ولن ترك ثأرهم ابدا أمي ام الشهيد يكفيك فخرا أنك قدمت لنا الذي فادانا بحياته ويزيدك من تيجان الفخر أن ابنك استشهد من أجل وطنه"، وتابع أمي أم الدنيا إن جنودك هم خير أجناد الأرض لا يترددون في بذل أرواحهم لحماية أمنك والحفاظ على أرضك وصون عرضك .

وأشاد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر بفاعليات والمبادرات التي يطلقها حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا لانحيازها في المقام للمواطن البسيط تماشيا مع رؤية القيادة السياسية التي أولت المرأة المصرية اهتماما كبيرا لدورها الهام والمحوري البارز في دعم استقرار الوطن .