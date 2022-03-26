/688178/بطل-العالم-للكيك-بوكسينج-مصري-ماندو-هزمت-أبطال-العالم-فى-اللعبة-ومفيش-مصري-يعرف-عنى-حاجة-وتعبان-من-تجاهل-الاعلام

يعرفه العالم ولا يعرفه المصريين، فاز ببطولة العالم ثلاث مرات، وبطل أفريقيا 8 مرات، ومرة واحدة بطلاً لكل من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، تحدثت عنه الصحف ووسائل الإعلام العالمية، لكن لم يتحدث عنه أحد في الإعلام المصري، حتى أنه ونظراً لعدم الاهتام باللعبة في مصر قرر عبدالله ماندو الاحتراف واللعب بإسم كوريا الجنوبية وحقق معهم عدد من البطولات.

دوت الخليج

وكان لـ "دوت الخليج" حواراً مع الكابتن ماندو، قال فيه إنه تعرض للظلم في مصر، لأنه لم يجد من يتكفل بمصاريف نظامه الغذائي وتدريبه، منتقداً وزارة الشباب والرياضة التي وصفها بأنها وزارة كرة القدم فقط، ففي عام 2014 كان اللقاء الحاسم بين "ماندو ورونالدو موبولا"، والذي يحظى بالشهرة العالية عالميا، وهزم لاعبين من جميع دول العالم خلال 41 مباراة بالضربة القاضية.

ويقول "ماندو": "كانت جميع التوقعات في صالحه، فهو أكثر خبرة وفي عامه الـ 26 ويكبرني بـ 8 سنين، كما أنه بطل العالم من 2010"، وعن أجواء المباراة يحكي: "اللعبة تشبه كثيرا ملاكمة المحترفين، المباراة 5 جولات، والجولة مدتها 3 دقائق، هزمني في الجولة الأولى إلا أنني فزت بـ 4 جولات متتالية، ونزعت لقب بطولة العالم منه وحزام البطولة وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 5000 متفرج من أنصاره، واحتفل بي الاتحاد العالمي لـ (الكيك بوكسنج)، وظهرت في صحف ووسائل إعلام عالمية ووكالات أنباء".

بطولة العلم فى الـ”كيك بوكسنج”

ماذا عن استقبالك عندما عودت إلى مصر ببطولة العالم؟

يضحك ماندو ويقول: عندما عودت إلى مصر الحال تغير كثيراً معي "حسيت أن البلد ظلمتني كتير، وأني معملتش حاجة، محققتش بطولة، حتى في المطار أثناء التفتيش، افتكروا حزام البطولة فيه متفجرات (حزام ناسف)، ولما قلت لهم أني بطل العالم مردوش عليا، حتى لما رجعت كفر الشيخ، والدتي عملت لي حفلة تكريم في الاستاد على حسابها، صرفت فيها 3 ألاف جنيه، وأنا بصرف على تدريبي وبطولاتي من جيبي الشخصي"، متمنيا اهتمام الدولة وزارة الرياضة بالألعاب "وزير الرياضة.

ويعرف عبدالله ماندو "الكيك بوكسينج" بأنها لعبة تجمع قوة الملاكمة متمثلة في الذراعين، وقوة الكونغوفو في القدمين بالإضافة إلى الركبة، فيكمل الأثنين بعض، وهي قوة ضاربة ولا توجد لعبة في قوتها، كما أنها تمارس على حلبة البوكس وهي مرحلة الاحتراف، أما مرحلة المبتدأين فتكون على البساط، والزي فيها مثل زي لاعبي الملاكمة المحترفين، (شورت وقفاز وواقي للقدم) يظهر بها اللاعب أثناء النزال"، متابعا "

ما الفرق بين مصر وباقي دول العالم في الاهتمام باللعبة؟

الفرق بينا مصر وبين الدول التانية، إن كل حاجة بنظام، بطل العالم كنز، له من يرعاه سواء نادي أو اتحاد يخصص له جهاز فني وطبي كامل، نظام غذائي متكامل أماكن تدريب مجهزة، أما في مصر بطل العالم بياكل فول وطعمية، وبيدور على مكان يتدرب فيه".

ماذا تتمنى؟

أتمنى أن يدرج اسمي ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة, بجوار علم مصر، وأن ألقى بعض من الاهتمام والدعم، في بلدي، وأن يجعلوا يضعوا اللعبة موضع الاهتمام، ولا أريد سوى التكفل بتدريبي ونظام غذائي والمبيت، لأني أصرف من جيبي الخاص.