/688175/تركي-آل-شيخ-يهنئ-المنتخب-الوطني-بالفوز-على-السنغال-في-تصفيات-كأس-العالم

حرص تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة المنتخب المصري، بعد تحقيق الفوز على السنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفووز على نظيرة القاري منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون رد، عن طريق خطأ من ساليو سيس بالخطأ في مرماه، في لقاء جمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات المونديال، على استاد القاهرة الدولي.

تركي آل شيخ يهنى مصر بالفوز على السنغال

وجاءت تهنئة تركي آل شيخ بعد نهاية مباراة مصر والسنغال، والتي تؤكد على علاقة وقوة الروح بين مصر والسعودية، والتي جاءت تهنئته: "مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الاياب".

ونجح المنتخب السعودي في التأهل لكأس العالم 2022 قطر، من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، ليحجز الأخضر أول مقعد وسط المنتخبات العربية في البطولة كمتأهل من التصفيات، بجانب قطر مستضيف البطولة.

يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قطر، 32 منتخب من حول العالم، والتي لم يتم تحديد جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها في نهاية الشهر الجاري، وانطلاق قرعة المونديال في الأول من أبريل القادم.

مقاعد القارات بكأس العالم

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.

موعد قرعة كأس العالم 2022 قطر

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.