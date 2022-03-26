/688176/أليو-سيسيه-مبروك-لمصر-ولكن-لسه-هناك-مباراة-عودة
تحدث أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، عقب خسارة فريقه أمام منتخب مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تصريحات أليو سيسيه مدرب السنغال
وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " المنتخب المصري قدر يستغل الفرص التي أتيحت له، ونحن لم نستغل فرصنا خلال المباراة".
واضاف: " دي مباراة الذهاب ولسه في لقاء عودة، وقولت للاعبين أرفعوا راسكوا لسه عندنا مباراة تانيه نقدر نعوض فيها".
وأكمل: " لو هتكلم على النتيجة فهي ليسة كبيرة 1/0 مريحة نفسياً لمنتخب مصر، وأحنا بردو مش مقلقة لينا وهنشتغل عليها كويس في مباراة العودة".
وأردف: " مباراة النهاردة من فريقي كانت متوازنه، لكن كان ينقصنا الفاعلية الهجومية ومقدمناش مباراة سيئة بالعكس نفذنا المطلوب".
وأشار: " الوقت القادم هنقدر نشتغل على نفسنا كويس قبل مباراة العودة، مش معنى أن مصر كانت أقوى فاعلية من خلال الفرص التي أتيحت ، يبقى أنا مش راضي، لا أنا راضي بالنتيجة، ولسه عندنا فرصة تانية أننا نتأهل من ملعبنا".
وواصل: " عبد ديالو لسه مش عارفي الحالة الطبية بتاعته للمباراة القادمة، وبهني منتخب مصر على الفوز، وبنشتغل من دلوقتي على المباراة القادمة وهنقاتل من أجل التأهل".
وأختتم قائلاً: " مش شايف أي فرق في مستوى السنغال سواء قبل الهدف أو بعده، من بداية المباراة كانت إستراتجيتنا واحدة، وبببارك للمنتخب المصري على الفوز".
تشكيل السنغال أمام مصر
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.
خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.
خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.
تشكيل مصر أمام السنغال
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .
خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.
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