/688171/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-غانا-ونيجيريا-بتصفيات-كأس-العالم-2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توجهة نتيجة اللقاء بين الطرفين إلى استاد ابيجا الأولمبي، بنيجيريا، لحسم بطاقة التأهل بين الطفرين إلى كأس العالم 2022 قطر.

ويلتقي الطرفين في الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من مارس الجاري، لتحديد البطاقة الطائرة بين الطرفين، للوصول إلى مونديال قطر.

تشكيل نيجريا أمام غانا

حراسة المرمى: زوهو.

خط الدفاع: اينا - ايكونج - بالاجون – زايدو.

خط الوسط: بونكى - اريبو – ايهاناتشو.

خط الهجوم: سيمون - شيكويزى - أوسيمين.

تشكيل غانا أمام نيجريا:

ريتشارد اوفوري - دينيس أودوي - دانيال أمارتي - الكسندر دجيكو - جدعون منساه - بابا ادريسو - توماس بارتي - فتح ايشاكو - محمد كودس - جوردان ايو.

يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قطر، 32 منتخب من حول العالم، والتي لم يتم تحديد جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها في نهاية الشهر الجاري، وانطلاق قرعة المونديال في الأول من أبريل القادم.

مقاعد القارات بكأس العالم

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.