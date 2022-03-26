/688168/الحلقة-الأولى-من-برنامج-رامز-جلال-2022-انهيار-الضيف-بسبب-مقلب-مفزع

يعتبر برنامج مقالب رامز الأشهر في شهر رمضان من كل عام، والذي ينال مشاهدات عالية، نظرًا لتنوع المقالب كل سنة عن الأخرى واختلاف الضيوف في كل حلقة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج مقالب رامز في رمضان 2022

برنامج رامز جلال في رمضان 2022

تتوالى أحداث الحلقة الأولى من برنامج رامز في رمضان بعد اتمام عمل المقلب في الضيف، الذي يتعرض لحالة من الإغماء بعد حالة القلق التي تم وضعه بها في المقلب، والتي أُثارت خوفه بشكل كبير.

ضيف برنامج رامز جلال الحلقة الأولى

وقد يكون ضيف الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال في رمضان القادم هو منة شلبي، روجينا، غادة عادل، عمرو يوسف، ياسمين صبري، سنيتيا خليفة، ومحمد أنور، نجم مسرح مصر، وبدر بانون نجم النادي الأهلي والمنتخب المغربي، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.

اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الجهة المنتجة خلال الأيام الماضية عن اسم برنامج رامز جلال الجديد وهو «رامز موفي ستار» وتم طرح البوستر بالحملة الدعائية في الشوارع وعلى الكباري والطرق.

وشوق رامز جلال جمهوره للبرنامج قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

رامز جلال وفيلم أحمد نوتردام

وعلى صعيد آخر، حاز الدور الذي قدمه الفنان رامز جلال بفيلم «أحمد نوتردام» إعجاب الجمهور بشكل كبير، الذي تدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يتعرض صحفي شاب «رامز جلال» للعديد من المواقف والأحداث أهمها المساعدة في الكشف عن (سفاح المترو) الذي يقوم بخطف الأشخاص وقتلهم وأخذ أجزاء من جسدهم وذلك بمساعدة دكتورة التشريح «غادة عادل»، رامز وخلال أحداث الفيلم تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية أحدب نوتردام بطل القصة الرومانسية الفرنسية الشهيرة التي ألفها الكاتب فيكتور هوجو.

يبدأ السفاح في البحص عن أحمد نوتردام خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة "أحدب نوتردام"، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.