محمد هنيدي يدعم المنتخب المصري: «بلادي بلادي .. الاستاد بيتهز»

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دوت الخليج

وعلق محمد هنيدي على المباراة قائلًا: بلادي بلادي .. الاستاد بيتهز.

محمد هنيدي وفاطمة شكري

وقد صرحت فاطمة كشري لموقع "دوت الخليج" خلال الأيام الماضية أن الفنان محمد هنيدي سيساعدها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن الفنان محمد هنيدي تواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا، وتم نقلها إلى المستشفى.

محمد هنيدي يدعم الطلاب المصريين في أوكرانيا

ومن الجدير بالذكر، أن نشر الفنان محمد هنيدي خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور يدعوا فيه للطلاب المصريين في أوكرانيا، وذلك بعد الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، وكان محتوى المنشور: ‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى .. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا .. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم .. ويحمي الناس كلها.

أعمال محمد هنيدي القادمة

وعلى صعيد آخر، قد أعلنت الفنانة منى زكي عن تواجدها مع محمد هنيدي في عمل فني بعد غياب طال لأكثر من 23 عامًا من الظهور معًا في عمل فني على الساحة الفنية، وهذا الفيلم سيكون تحت عنوان «الجوهرجي».

وقد نشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع كلًا من الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي.

وفي إنضمام سيترك بصمة قوية، قد انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرًا إلى فيلم «الجواهرجي» بدور خادمة بشكل كوميدي، اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، وكان دور الفنانة منى زكي في الفيلم هو دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من الإختلافات والمواقف الكوميدية، وبشأن الفنان آسر ياسين فسيكون دوره في الفيلم شخصية طبيب نفسي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم عرض فيلم «النمس والإنس» لمحمد هنيدي خلال الفترة الماضية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.