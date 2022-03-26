أبرزهم سيد رجب وتركى آل شيخ.. مشاهير الفن والإعلام يهنئون المنتخب المصري

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انتهت مباراة مصر والسنغال بفوز المنتخب المصري بجدارة، ولذلك قام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بتهنئة المنتخب الوطني على ما بذله من مجهود جبار.

دوت الخليج يرصد لكم تهنئة نجوم الفن والإعلام المنتخب المصري بمناسبة الفوز على السنغال وذلك خلال السطور القادمة.

هاني سلامة يهنئ المنتخب المصري

احتفل الفنان هاني سلامة بفوز المنتخب المصري عبر صفحته الرسمية علي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وقد نشر هاني صورة للفرعون المصري محمد صلاح ،وعلق عليها قائلًا: مبروك لرجالة المنتخب على الفوز اليوم، وإن شاء الله نفرح أكتر بصعودنا لكأس العالم.

تهنئة تركى آل شيخ للمنتخب المصري

وغرد تركى آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: “مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الاياب”.

تهنئة فتحي عبد الوهاب للمنتخب المصري

واحتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بفوز المنتخب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مبروك لأبطال منتخبنا الوطني”.

صلاح عبد الله يهنئ المنتخب الوطني

كما علق الفنان صلاح عبدالله على فوز المنتخب اليوم في مباراة مصر والسنغال، قائلًا: “مبروك لمصر وربنا يكملها بالستر في العودة”.

سيد رجب للمنتخب المصري: رجالة

وكان تعليق سيد رجب على فوز المنتخب كالتالي: “ألف مبروك منتخب نصر .. منتخب رجالة”.

الإعلامي طارق علام يهنئ المنتخب

وكتب الإعلامي طارق علام للمنتخب المصري بعد الفوز على السنغال: “مبروك لمصر إن شاء الله الفرحة تكمل”.

تشكيل السنغال أمام مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .

خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.