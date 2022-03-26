نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم السبت 26-3-2022 في مصر درجات حرارة تبدأ في الارتفاع على أغلب المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طقس اليوم السبت ، من الموسوعات التي يتم البحث عنها بكثرة وبشكل يومي من قبل المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية، وخصوصًا في الوقت الراهن، لأن درجات الحرارة خلال هذه الأيام غير مستقرة، تعرف معنا في هذا المقال عن حالة الطقس في الوقت الحالي بمصر، بالإضافة إلى تناول بعض المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

طقس اليوم السبت

تتوقع هيئة الطقس والأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًا أن في هذا اليوم سوف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع شيئًا ما.

حيث أنه سوف يكون الطقس خلال وقت النهار دافئًا على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، شمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، السواحل الشمالية الغربية.

وسوف يكون الطقس دافئًا على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، وسوف يكون مائل للبرودة على شمال الصعيد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد فسوف يكون الطقس دافئًا، بالإضافة إلى هذا فإن طقس اليوم سوف يكون شديد البرودة في الليل في جميع الأنحاء.

درجات الحرارة على العواصم والمدن بمحافظات جمهورية مصر العربية

سوف نقدم لكم في السطور التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من محافظات الجمهورية، والتي منها ما يلي: