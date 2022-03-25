/688158/ألطف-وأطيب-الشخصيات-هكذا-نعت-هند-صبري-الفنان-أحمد-حلاوة

توفي الفنان المصري أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز ال 73 عامًا بعد إصابته منذ فترة بفيروس كورونا، وتعرضه لمضاعفات تسببت في احتجازه بالعناية المركزة.

دوت الخليج يرصد نعي هند صبري للفنان أحمد حلاوة.

هند صبري تودع أحمد حلاوة

وحرصت الفنانة التونسية هند صبري على نعي الراحل من خلال نشرها صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "من ألطف وأطيب الشخصيات التي شرفت بالعمل معها.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وغردت عبر «تويتر» قائلة: "‏انعي اليوم الفنان والأكاديمي المصري القدير ‎احمد_حلاوة الذي وافته المنية اليوم ... شرفت بالعمل معه و كان مثقفا فنانا حقيقيا خفيف الظل يضع بصمته الخاصة في كل عمل، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة".

السيرة الذاتية للفنان أحمد حلاوة

نشأ أحمد حلاوة وعاش في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، أحب السينما والفن، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج بعدما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

ولم يتوقف عند هذا بل حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

شغل العديد من المناصب أهمها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، إخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكليات التربية النوعية بإلاضافة إلى عمله مخرجًا متميزًا بالمسرح القومي ومشرفًا فنيًا لمسرح الطليعة.

قام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

أبرز أعمال أحمد حلاوة

من أبرز أعماله مسلسل «دموع في عيون وقحة»، «رأفت الهجان»، «اللص والكتاب»، «أهل كايرو»، «الوصية»، ومن أبرز أعماله أيضا «الرجل الأخطر»، «قمر في سكة سفر»، «شقة فيصل»، «العذاب امرأة»، «أمن دولت»، «الأب الروحي»، «أرملة رجل حي»، «أفراح إبليس»، «أحمد نوتردام».