/688157/تصفيات-كأس-العالم-تونس-تفوز-على-مالي-خارج-الديار-وتقترب-من-التأهل

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره مالي بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الذهاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد لاعبوا منتخب تونس لقاء قوي وأستطاعوا أن يحسموا المواجهة لصالحهم خارج ملعبهم، ف المقابل لم يستطيع منتخب مالي أن يفوز أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل.

وسجل موسى سيساكو هدف ذاتي في مرماه لصالح تونس في الدقيقة 36 ، ليستمر الفريق في الضغط قليلاً، وحاول أن يحرز مالي التعادل ولكن دفاعات تونس تفوقت وخرجت دون أن يسكن شباكهم أهداف.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء إلى موسى سيساكو في الدقيقة 40 بعد عركلته لسيف الدين الجزير ومنعه من الإنفراد بالحارس.

تشكيل منتخب تونس أمام مالي اليوم

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شغلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي.

قائمة تونس لمواجهة مالي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن

الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير .

خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.

نتيجة مباراة تونس وبوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.