ريم مصطفى: «اعتذرت عن المشاركة في Suits بالعربي ورفضت أشوف النسخة الأجنبي»

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دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة ريم مصطفى حول مسلسل «Suits بالعربي».

ريم مصطفى تعتذر عن Suits بالعربي

أشارت ريم مصطفى، خلال مقابلتها ببرنامج the insider بالعربي إلى اعتذارها عن العمل من قبل قائلة: "عمري ما شوفت مسلسل suits الأجنبي، كنت أعرف اسم المسلسل، لكن لم أشاهده من قبل، وأول ما الدور اتعرض عليّا؛ اعتذرت عن المشاركة، لأني ماشوفتش المسلسل قبل كده".

وتابعت: "بعد اعتذاري؛ فوجئت بأن صناع المسلسل قالو لي، إنتي من الواضح مش فاهمة إنتي بتعملي إيه، وكلموني تاني، وبعد قبولي لدور كاميليا، أصريت على ألا اشاهد النسخة الأصلية للمسلسل الأجنبي، لخوفي من أن يتأثر أدائي بالشخصية التي جسدت نفس الدور".

واختتمت ريم مصطفى حديثها قائلة: "حتى لو أنت عايز تقلد حد، مش هتعرف، يعني لازم هتطلع بروحك، وبطريقتك، وبطبعك، كل واحد مننا له شخصية مختلفة عن التاني".

شخصية ريم مصطفى بمسلسل Suits بالعربي

وأوضحت أنها تجسد دور كاميليا قائلة: بحس إن هي عندها قدرة تخبي مشاعرها، رغم إنها ذكية جدا وقوية، وبتتعامل مع كل شخصية بشكل مختلف، بس هي ذكية جدا، عارفه عن الناس كل حاجة، والناس متعرفش عنها أي حاجة، عارفة تتكلم، عارفة تستخدم كل حاجة امتى، يعني ماينفعش ماتحبش كاميليا.

قصة مسلسل Suits بالعربي

تدور أحداث مسلسل Suits الذي تم تقديمه على مدار 9 مواسم داخل واحد من أكبر مكاتب المحاماة، عندما يستطيع الشاب الذكي مايك روس الذي يمتلك ذاكرة تصويرية قوية في أن يحظى بثقة المحامي الشهير هارفي سبكتر، ويعينه كمساعد له دون أن يكمل تعليمه الجامعي، ويشكل الثنائي معا فريقا قويا، ولكن عدم إنهاء مايك لدراسته الجامعية يضعهما في خطر شديد في حالة اكتشاف الأمر داخل الشركة، خاصة مع وجود أعداء لهارفي، وفيما يلي أبرز شخصيات المسلسل بين النسخة الأمريكية والمصرية.

مسلسل «suits بالعربي»، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير «suits»، الذي جرى عرض أول مواسمه عام 2011، من سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول مايك روس، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير هارفى سبيكتر، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.