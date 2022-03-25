/688152/مرتضى-منصور-كلنا-خلف-منتخب-مصر-للتأهل-لكاس-العالم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لاعضاء نادي الزمالك عبرلا الإذاعة الداخلية: "كلنا خلف منتخبنا، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز على السنغال ونتأهل لكأس العالم ".

وأضاف: " النهاردة مافيش أهلي ولا زمالك، اليوم أحنا من منتخب مصر بس ومافيش حاجة تانيه، ولازم نرد اعتبارنا أمام السنغال لأنهم كسبونا في نهائي كاس أمم أفريقيا منذ أشهر".

وأردف: " لاعبي منتخب مصر جميعهم رجال وقد المسئولية، وإن شاء الله يقدروا يسعدونا ويحققوا الفوز والتأهل من نصيبنا ونرد اعتبارنا".

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر ؛ محمد عبد المنعم ؛ محمود حمدي " الونش " ؛ احمد فتوح

خط الوسط : عمرو السولية ؛ حمدي فتحي ؛ محمد النني

خط الهجوم : محمد صلاح ؛ مصطفي محمد ؛ محمود تريزيجية

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

مرتضى منصور: «نجحنا في التعاقد مع اللاعب العالمي جواو رافائيل»

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل، في كرة الطائرة

وقال مرتضى منصور في فيديو قدم فيه اللاعب للجماهير: "أحنا بندعم الفرق الرياضية كلها، وعلى رأسها كورة القدم، عشان كدا أتعاقدنا مع اللاعب البرازلي العالمي في كرة الطائرة جواو رافائيل".

وأكمل: " أحنا اتعاقدنا على اللاعب الكوبي ستيفانو في كرة الطائرة، واليوم بنتعاقد مع لاعب البرازيلي العالمي جواو".

وأشار: " دا دورنا كمجلس إدارة إسعاد كل الجماهير الزملكوية، بعد ما النادي كان فاضي ومفهوش فلوس، ولكن قدرنا نرجع كل حاجة كما كانت".

واردف: " اللجنة الماضية خربت النادي وضيعت فلوسة، لكن الحمد لله رجعنا كل حاجة زي الأول وأحسن".

وقال اللاعب " أنا سعيد أنا جيت نادي كبير زي الزمالك، وسيبت بنتي ومراتي وجيت هنا عشان ألعب للفريق".

وأختتم قائلاً: "نادي الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، ومعروف على المستوى العالمي، وأي حد يتمنى يكون متواجد بالقلعة البيضاء".