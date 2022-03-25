نانسي عجرم ونجما الأغنية الشعبية سعد وشيبة يشعلوا حفل القاهرة الجديدة

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أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بمشاركة فنانو الأغنية الشعبية أحمد سعد وأحمد شيبة حفلًا غنائيًا داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد تألق اللبنانية إليسا في حفل القاهرة الجديدة.

نانسي عجرم تشعل حفل القاهرة الجديدة

وتألقت نانسي في الحفل بباقة من أغانيها منها «مين ده اللي نسيك، ، سلامات ، آه ونص، إنت إيه ويا بنات .. بالإضافة إلى"إنت مصري»

نانسي عجرم تطرح ما تعتذر

من جانبه، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، ونشرت صورة للكليب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، لتعلن عن وصول الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وظهرت بأداء تمثيلي مؤثر خاصة مع قصة العمل التي جاءت كفيلم قصير وهدفت من خلاله إيصال رسالة توعوية، في حين نال الكليب إشادات واسعة من الجمهور الذين اعربوا عن انبهارهم من الأداء التمثيلي للفنانة نانسي عجرم وشجعوها على خوض هذا المجال

وجاءت المشاهد الأولى في الفيديو كليب مؤثرة حيث تضمنت مشاجرة بين نانسي عجرم وبين بطل الكليب الممثل اللبناني رودني حداد بسبب تأخره على احتفال عيد ميلاد ابنهما الذي اتم عامه السادس، وترمي نانسي لزوجها كيس صغير يحتوي على مادة الممنوعات في إشارة منها الى استمراره بالتعاطي بهذه المادة الممنوعة والتي تجعله ايضا في حالة عصبية دائمة تؤثر على تصرفاته مع أفراد اسرته.

وتكتفي نانسي بمعاتبة زوجها على فعلته بالنظرات فقط، من ثم تبدو منهارة بالبكاء بشكل مؤثر، وتحاول حماية طفلها من تصرفات وعصبية زوجها، وتقرر في اليوم التالي مغادرة منزلها الزوجي مع ابنها.

الفيديو الكليب من اخراج سمير سرياني، والاغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع توزيع باسم رزق، وتقول كلماتها باللهجة اللبنانية:

كلمات أغنية ما تعتذر

ما تعتذر ما تعتذر

اللي عملتو فييّ ما إلو عذر

و إنساني من هلّأ عم قلّك أنا بعرف إنّك رح تجرحني من جديد

أناني ما بتعشق غير حالك بموت وما برجعلك خلّيك عني بعيد

حدّك تعبت من عمري حرقت

رجّعلي سنيني ضيعان الوقت