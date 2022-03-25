/688150/أبرزهم-هبه-مجدي-وسليمان-عيد-نعي-نجوم-الفن-للراحل-أحمد-حلاوة-بكلمات-مؤثرة

نعى نجوم الفن الراحل أحمد حلاوة الذي توفي اليوم الجمعة الموافق 25 من مارس الجاري، عن عمر يناهز 73 عامًا، والذي توفي إثر الإصابة بكورونا من الدرجة الأخيرة والتي أسفرت عن وفاته.

دوت الخليج يرصد لكم نعي هبه مجدي وسليمان عيد وعلي الطيب، والمخرج خالد خلال للراحل أحمد حلاوة

هبة مجدي تنعي أحمد حلاوة

كتبت الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: ‏‏‏‏‏‏رحل استاذي اللي بتعلم منه التمثيل وبقالي 3 سنين باخد خبرته في كل شخصية بقدمها وبينصحنى كتير علي المستوي الشخصي ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله.. الأستاذ احمد حلاوة في ذمة الله.

المخرج خالد جلال ينعي أحمد حلاوة

وكتب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ناعيًا الراحل ـحمد حلاوة: إننا فقدنا رمزا من رموز الفن وأستاذا مسرحيا كبيرا نجح كأكاديمي فى التدريس بكلية الآداب قسم المسرح، وتخريج العديد من الأجيال التى تميزت فى المسرح والسينما والتليفزيون، رحم الله الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

سليمان عيد ينعي أحمد حلاوة

وقد نشر الفنان سليمان عيد صورة للراحل أحد حلاوة، وكتب عليها: إنا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك يا أستاذ أحمد ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

علي الطيب ينعي أحمد حلاوة

ونعى الفنان الشاب علي الطيب الراحل أحمد حلاوة، قائلًا: الفنان القدير أحمد حلاوه في ذمة الله..اللهم اغفر له و ارحمه واغفر له و اسكنه فسيح جناتك..نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه ..خالص التعازي لاسرته ومحبيه.

نجوم الفن والإعلام ينعون أحمد حلاوة

ومن الجدير بالذكر، أن نعاه عدد من المشاهير، فنشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان أحمد حلاوة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله في الفنان الكبير أحمد حلاوة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك»، وغرد الفنان أكرم حسني عبر «تويتر»، قائلًا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الفنان أحمد حلاوه في ذمه الله.. الله يرحمك يا حبيبي».

وشارك الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك» صورة نعي للراحل وعلق عليها، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد حلاوة»، كما كتب الإعلامي عمرو الليثي عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله».