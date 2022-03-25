ساديو مانى يقود تشكيل السنغال أمام مصر بتصفيات كأس العالم 2022

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أعلن السنغالي أليو سيسه المدير الفني لمنتخب بلادهن استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني اليوم، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يحتضنه استاد القاهرة الدولي.

تشكيل السنغال اليوم أمام مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.

وتجمع مباراة الإياب بين مصر والسنغال في التصفيات النهائية من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، الثالثة على التوالي بعد تواجه الطرفين في نهائي أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

أرقام ساديو ماني مع ليفربول ومنتخب السنغال

ساديو ماني سجل 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، منها 8 بالدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفاً وحيداً في البريميرليج. على صعيد المنتخب السنغالي، خاض ماني منذ انطلاق الموسم الحالي للبريميرليج مع السنغال 11 مباراة، 5 بتصفيات كأس العالم و6 في أمم أفريقيا، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

فيما توج ساديو ماني بلقب دوري الأبطال مرة واحدة بعد أن حل وصيفاً دوري الأبطال مرة واحدة كذلك بالخسارة أمام ريال مدريد 3-1.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

وألتقي المنتخبين في 14 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 5 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السنغال والثأر منهم، بعد الهزيمة الأخيرة في مأس أمم أفريقيا بالمباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.