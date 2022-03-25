/688148/لقطات-من-الاستعدادات-الأولى-لحفل-زفاف-شام-الذهبي-ابنة-أصالة

تداول رواد السوشيال ميديا عبر حساباتهم المختلفة صور من استعدادت الفنانة شام الذهبي ابنة المطربة أصالة لحفل زفافها المقرر انطلاقه مساء اليوم.

دوت الخليج يرصد استعدادت حفل زفاف ابنة شام الذهبي.

ظهر في إحدى الصور شام وهي تعتمد الميكاب وتسريحة الشعر الخاصة بحفل الزفاف.

حفل زفاف ابنة أصالة

وانتشرت قبل قليل صور لابنة أصالة وهي تخضع لجلسة تصوير حفل زفافها رفقة زوجها.

على الصعيد الآخر، طرحت النجمة أصالة أحدث أغانيها "تقول تبغانى" مؤخرًا، من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطى، وتقول كلمات الأغنية:

وتهدى أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي علي الإنستجرام وعلقت قائلة "بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن.

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي