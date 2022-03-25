/688131/نجوم-الدوم-يشاركون-في-بطولة-تصفيات-كأس-العالم-قبل-مباراة-مصر-والسنغال

شارك نجوم الدوم في بطولة تصفيات كأس العالم قبل مباراة مصر والسنغال، وتأتي مباراة مصر ضد السنغال ضمن المباراة الفاصلة والمؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022.

دوت الخليج تكشف مشاركة نجوم الدوم في مباراة مصر والسنغال

نجوم الدوم في مباراة مصر والسنغال

ومن جانبهم الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، تفاعلوا مع أغنية "دوت الخليج" التى قدمها نجوم برنامج "الدوم" بوابة النجوم الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية وقاموا بإضاءة الهواتف المحمولة لإبراز حماس وتفاعل الجمهور.

ومن المقرر أن تمام مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة 9:30 مساءً، ومن جانبه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

مباراة مصر والسنغال

ويشار أن منتخب مصر يرتدي في المباراة اليوم الجمعة زيه التقليدي القميص الأحمر و الشورت الأسود والجوارب البيضاء، ومن جانبهم الجماهير رفعت أعلام مصر فى استاد القاهرة الدولى لمساندة المنتخب الوطني أمام السنغال.

وكانت الجهات الأمنية فتحت أبواب استاد القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهراً والمقرر أن يتم إغلاق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكان الكثير من الشباب والأطفال يتوافدون منذ قليل على الاستاد لحضور المباراة.

آخر حلقات برنامج الدوم

وفي سياق آخر، تعرض آخر حلقات برنامج الدوم يوم السبت غدًا 26 مارس الجاري، وهو البرنامج الذي يهدف لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين في الثلاث فئات في التاسعة ونصف مساءً غدًا.

وستضم لجنة تحكيم الحلقة النهائية المقرر لها غدًا السبت كلا من النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي والفنانة أصالة، ويشار أن البرنامج تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة "ميديا هب- سعدي – جوهر".

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يذكر أنه شارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية من برنامج الدوم ضمن فئة التمثيل الفنانة يسرا، وعمرو يوسف والمخرج مروان حامد وفي فئة الغناء الشاعر أمير طعيمة و الفنان حميد الشاعري والملحن عمرو مصطفى، وفيما يخص فئة البرامج فتكونت لجنة التحكيم من الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية چاسمين طه.