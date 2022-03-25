وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة

تحركت حافلة منتخب مصر منذ قليل للإتجاه إلى ستاد القاهرة، لملاقاة السنغال ضمن مباريات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصل منتخب مصر لإستاد القاهرة في هذه اللحظات، للمواجهة القوية امام السنغال التي ستحدد من سيتأهل لكأس العالم.

وأعلن كارلوس كيروش عن تشكيل منتخب مصر الذي سيخوض المواجهة الهامة أمام السنغل، والذي شهد مفاجآت عديدة.

ويشهد ستاد القاهرة حضور جماهيري كبير، لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال، لرد الاعتبار بعد الهزيمة في نهائي كأس الأمم أمامهم بركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، قبل لقاء الإياب في داكار بالعاصمة السنغالية.

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر ؛ محمد عبد المنعم ؛ محمود حمدي " الونش " ؛ احمد فتوح

خط الوسط : عمرو السولية ؛ حمدي فتحي ؛ محمد النني

خط الهجوم : محمد صلاح ؛ مصطفي محمد ؛ محمود تريزيجية

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد السنغال عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وتنقل المباراة على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2، في خدمة مميزة يقدمونها لمحبي ومشجعي الكرة المصرية.

معلقين المباراة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن معلقين المباراة ستكون كالتالي:

مدحت شلبي الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 1

بلال علام الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 1

أيمن الكاشف الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 2

محمد الكواليني الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 2

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.