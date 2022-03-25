الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة

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دوت الخليج يستعرض الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبي.

حفل زفاف شام الذهبي

وظهت شام إلى جانب زوجها بفستان أبيض يشبه الملائكة واعتمد هو على بذلة سوداء.

واحتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال في حفل عائلي منذ أيام.

وشهد حفل عقد القران حضور والدها أيمن الذهبي ووالدتها الفنانة أصالة وزوج والدتها الجديد فائق حسن وعدد من أفراد أسرتها وأصدقائها، والذين نشروا اللقطات الأولى من حفل عقد القران.

عقد قران شام الذهبي

اجتمع كل من أيمن الذهبي والد شام والزوج الأول للنجمة أصالة مع زوجها الأخير فائق حسن في صورة أثناء حفل عقد قران شام.

ونشرت شام الذهبي صورة لوالدها مع زوج والدتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت كاتبة: "رُزقت بوالدين".

وتواجد الداعية الإسلامي مصطفى حسني في عقد القران وتلى على العروسين مراسم الزواج.

وكانت شام قد أعلنت خطوبتها من الشاب أحمد هلال في شهر أبريل عام 2021 حيث أقامت احتفالاً حضره أقرباء العروسين وعائلتاهما وقامت شام حينها بنشر مجموعة من الصور من حفل الخطوبة حيث ارتدت فستاناً أبيض اللون.

السيرة الذاتية لشام الذهبي

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

أصالة تعلن زواجها للمرة الرابعة

على الصعيد الآخر أعلنت أصالة زواجها للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت أصالة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها الشاعر فايق حسن وأرفقتها بتعليق: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق

وتابعت: "معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو .. نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ".

واستكملت: "سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وأردفت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت..