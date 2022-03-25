من استاد القاهرة.. عمرو وهبة يدعم منتخب مصر قبل مباراة السنغال

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حرص الفنان الكوميدي عمرو هبة، على دعم منتخبنا الوطنى قبل مواجهة السنغال اليوم الجمعة في المباراة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

دوت الخليج يرصد دعم الفنان عمرو وهبة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال.

عمرو وهبة في استاد القاهرة

نشر عمرو وهبة صورة له من داخل استاد القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيها ممسكًا بعلم مصر.

مباراة مصر والسنغال

يخوض منتخب مصر مباراة أمام نظيره السنغالى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

عمرو وهبة بمسلسل «في بيتنا روبوت 2»

من جانبه، يشارك عمرو وهبة في رمضان 2022 بمسلسل في بيتنا روبوت 2، ويقدم أدوار البطولة كل من هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، طه الدسوقي، شيرين، سليمان عيد، دنيا ماهر، وعدد من نجوم الكوميديا الآخرين الذين أنضموا إلى أسرة عمل المسلسل مؤخرًا، ومسلسل في بيتنا روبوت 2 من تأليف محمد المحمدي وأحمد محي، ومن إخراج هشام جمال.

قصة مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

يحكي مسلسل في بيتنا روبوت في جزءه الأول، عن مهندس إلكترونيات عبقري يُدعى يوسف، يخترع روبوتات تشبه الإنسان، ويصنع الأول على شكل إمرأة، والثاني على شكل رجل، ويحاول جعلهما يتعاملان في الحياة العامة كالبشر العاديين، ويستخدمهما كتجربة أولى لتصنيع أعداد كبيرة منه في شركته؛ للوصول بهم إلى أن يساعدون الإنسان في حياته ومهامه اليومية والصعبة.

وتقوم زوجة هذا المهندس التي تُدعى سارة، بإقامة عدد من المشروعات المنزلية التي لا تنجح، ويخسر يوسف أماله من وقت لآخر بسببها، ويدور كل هذا في إطار من الكوميديا الإجتماعية اللطيفة، واختلاف طبيعة البشر عن الإنسان الآلي تخلق العديد من المواقف الكوميدية المضحكة.